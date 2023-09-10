Osman Müftüoğlu'ndan şeker hastalarına müthiş tarif! Zeytinyağı, yoğurdu karıştırın baharatları ekleyin! Gerçek sebebi
Osman Müftüoğlu kan şekerini dengeleyen tarifler vermeye devam ediyor. Şeker hastalığının fazla kilolarla yakından ilgili olduğunu ifade eden Osman Müftüoğlu zayıflayın diyor. İşte detaylı tarif...
Kan şekerini dengeleyen tarifler oldukça sağlıklı. Gerçek sebebi ise; Yoğurtlu karışım zayıflamaya yardımcı olurken ani şeker yükselmelerini engelliyor. İşte detaylar...
OSMAN MÜFTÜOĞLU TARİFİ
Kaliteli zerdeçal tozunun bir tatlı kaşığını 1 su bardağı kadar yoğurda ekleyin.
Üzerine 1 çay kaşığının ucu kadar karabiber ve 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ekleyip afiyetle yiyin.