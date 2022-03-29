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Kadın - Aile Osman Müftüoğlu'ndan şeker hastalarına müthiş tarif! Zeytinyağı ve yoğurdu karıştırın baharatları ekleyin
Kadın - Aile

Osman Müftüoğlu'ndan şeker hastalarına müthiş tarif! Zeytinyağı ve yoğurdu karıştırın baharatları ekleyin

Şeker sinsi bir hastalık. Bu hastalık herhangi bir belirti göstermeden yıllarca sessiz kalabiliyor. Önlem alınmazsa yüksek kolesterol, damar tıkanıklığı, kol ve bacakta kangren, körlük ve böbrek hastalıklarına sebebiyet veriyor. Şeker hastalığının fazla kilolarla yakından ilgili olduğunu ifade eden Osman Müftüoğlu zayıflayın diyor. İşte detaylı tarif haberimizde...

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:11:00 - 2022-03-29 10:22:10
Osman Müftüoğlu'ndan şeker hastalarına müthiş tarif! Zeytinyağı ve yoğurdu karıştırın baharatları ekleyin

Osman Müftüoğlu: Bazı bitkilerin içinde sağlığa faydalı olabilecek özel bileşenlerin bulunduğunu biliyoruz diyor. Osman Müftüoğlu kan şekerini dengeleyen tarifler vermeye devam ediyor.  

Kan şekerini dengeleyen tarifler oldukça sağlıklı. Yoğurtlu karışım zayıflamaya yardımcı olurken ani şeker yükselmelerini engelliyor. Zeytinyağı ve baharatlarla da marine edildiğinde tadına doyum olmuyor.

Osman müftüoğlu tarifi

Malzemeler

  • Kaliteli zerdeçal tozu
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay kaşığı karabiber 
  • 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

Zeytinyağı ve yoğurt karışımı tarifi nasıl yapılır?

Kaliteli zerdeçal tozunun bir tatlı kaşığını 1 su bardağı kadar yoğurda ekleyin. Üzerine 1 çay kaşığının ucu kadar karabiber ve 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ekleyip afiyetle yiyin.

Yoğurt ve zeytinyağı faydaları

  • Yağların daha kolay, hızlı yakılmasını sağlar.
  • Bağırsakları temizlenmesine yardımcı olur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Tatlı isteğini yatıştırır.

Diyabet hastaları ne yemeli

Beyaz ekmek, makarna, pirinç, mısır, mısır gevreği, şekerli gıdalar yerine meyve, sebze, tam tahıl, kuru baklagiller (fasulye, nohut, bezelye ve mercimek) ve düşük yağ içeren süt ürünleri gibi sağlıklı karbonhidratlar tercih edilmelidir.

Diyabet hastaları ne yememeli

  • Bal, marmelat, dondurma, reçel, pekmez, kremşanti.
  • Tereyağı, margarin.
  • Sığır eti, sucuk, sosis, yüksek yağ oranına sahip süt ürünleri.
  • Kuruyemiş gibi yüksek tuzlu gıdalar.
  • Hazır çorbalar, çikolatalar, bulyonlar, bisküviler.
  • Hamur işi yiyecekler.
  • Alkollü içecekler.

 

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