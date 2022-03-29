Osman Müftüoğlu'ndan şeker hastalarına müthiş tarif! Zeytinyağı ve yoğurdu karıştırın baharatları ekleyin

Şeker sinsi bir hastalık. Bu hastalık herhangi bir belirti göstermeden yıllarca sessiz kalabiliyor. Önlem alınmazsa yüksek kolesterol, damar tıkanıklığı, kol ve bacakta kangren, körlük ve böbrek hastalıklarına sebebiyet veriyor. Şeker hastalığının fazla kilolarla yakından ilgili olduğunu ifade eden Osman Müftüoğlu zayıflayın diyor. İşte detaylı tarif haberimizde...