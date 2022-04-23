  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 50 terörist etkisiz hale getirildi

Putin'e bir şok daha! Kendi savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermek istiyorlar

Altın için Cem Özüak’tan şok sözler! 'Altın güvenli liman değil' dedi ve tarih verdi

Rusya dünyaya duyurdu: Yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk

MHP’li vekil Mehmet Fendoğlu, Erdoğan’dan talep etti: Son bir kez daha kaldırılmalı

Ordumuzun gücüne güç katacak! Tarih verildi

Bunlar mı topluma örnek olacak? Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticisi küfür yağdırdı

İzmir'de alçak saldırı! Bulun bu şerefsizi

'Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek' demişti! 2 kişi tutuklandı

Bu ne rezalet! Sıra Gülşen ve Aleyna Tilki’ye mi geliyor? Yarı çıplak kalça sallamalı Ramazan etkinliği
Sağlık Osman Müftüoğlu ‘Zeytinyağından daha etkili’ diyerek önerdi: Hafıza için iki kaşık alın
Sağlık

Osman Müftüoğlu ‘Zeytinyağından daha etkili’ diyerek önerdi: Hafıza için iki kaşık alın

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, üzüm Çekirdeğinin zeytinyağındaki Omega 9'dan bile zengin olduğunu söyleyerek hafızayı güçlendirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 18:50:00 -
Osman Müftüoğlu ‘Zeytinyağından daha etkili’ diyerek önerdi: Hafıza için iki kaşık alın

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hafıza için üzüm çekirdeğini öneriyor. Üzüm Çekirdeğinin zeytinyağındaki Omega 9'dan bile zengin olduğunu söyleyen Osman Müftüoğlu'ndan üzüm çekirdeğinin faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiği haberimizde...

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bellek ve hafıza içinüzüm çekirdeğini önerdi. "Üzüm çekirdeği olağanüstü mucize." diyen Osman Müftüoğlu, üzüm çekirdeğinin faydasını anlatarak nasıl kullanılacağını anlattı.

Sosyal medyada sağlıklı beslenme önerileri paylaşan Osman Müftüoğlu'nun hafıza için önerisini derledik. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Beyniniz morardıkça(mor besinler adıkça) güçlü kalır ve daha sağlıklı yaşarsınız." diyor. İşte zeytinyağındağı Omega 9'dan daha güçlü olan üzüm çekirdeğinin faydaları...

Üzüm çekirdeğinin faydaları

Hafızayı güçlendirir, bellek kaybından korur

İçindeki yağ kalitelidir. Vücuda faydalı yağ asitleri bulundurur. Hatta zeytinyağında bulunan Omega 9 oleik asitten bile zengindir.

İçi vitamin ve antoksidanlarla doludur

Kalp damar hastalıklarına iyi gelir

Kanserle mücalede etkilidir

Nasıl tüketilir?

Sabah kahvaltınızda, yemeklerde ya da salatalarınıza 2 tatlı kaşığı kadar üzüm çekirdeğini ekleyebilirsiniz. Çiğneyerek tüketebilirsiniz. En önemli püf nokta tazesini, kalitelisini bulmaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay