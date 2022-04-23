Osman Müftüoğlu ‘Zeytinyağından daha etkili’ diyerek önerdi: Hafıza için iki kaşık alın

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hafıza için üzüm çekirdeğini öneriyor. Üzüm Çekirdeğinin zeytinyağındaki Omega 9'dan bile zengin olduğunu söyleyen Osman Müftüoğlu'ndan üzüm çekirdeğinin faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiği haberimizde...

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bellek ve hafıza içinüzüm çekirdeğini önerdi. "Üzüm çekirdeği olağanüstü mucize." diyen Osman Müftüoğlu, üzüm çekirdeğinin faydasını anlatarak nasıl kullanılacağını anlattı.

Sosyal medyada sağlıklı beslenme önerileri paylaşan Osman Müftüoğlu'nun hafıza için önerisini derledik. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Beyniniz morardıkça(mor besinler adıkça) güçlü kalır ve daha sağlıklı yaşarsınız." diyor. İşte zeytinyağındağı Omega 9'dan daha güçlü olan üzüm çekirdeğinin faydaları...

Üzüm çekirdeğinin faydaları

Hafızayı güçlendirir, bellek kaybından korur

İçindeki yağ kalitelidir. Vücuda faydalı yağ asitleri bulundurur. Hatta zeytinyağında bulunan Omega 9 oleik asitten bile zengindir.

İçi vitamin ve antoksidanlarla doludur

Kalp damar hastalıklarına iyi gelir

Kanserle mücalede etkilidir

Nasıl tüketilir?

Sabah kahvaltınızda, yemeklerde ya da salatalarınıza 2 tatlı kaşığı kadar üzüm çekirdeğini ekleyebilirsiniz. Çiğneyerek tüketebilirsiniz. En önemli püf nokta tazesini, kalitelisini bulmaktır.