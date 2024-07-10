Osman Kavala’ya büyük şok! "Er Kavala’yı Kurtarma Seferberliği"nin leşkerleri, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı

Tamer Korkmaz, Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında, Osman Kavala'nın serbest bırakılma talebinin reddedilmesi üzerine yaşananları değerlendirdi. Kavala'nın serbest bırakılması için yapılan kampanyaların ve bu kampanyalarda yer alan kişilerin kimliklerine dikkat çeken Korkmaz, farklı kamuflajlar altında aynı cepheye hizmet eden kişilerin varlığına işaret ederek, bu kişilere Yeşilçam'dan "Durun, siz kardeşsiniz!" repliğiyle seslendi. Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Er Kavala’yı Kurtarma Seferberliği’nin leşkerleri, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Gezi davasından hüküm giyen Osman Kavala’nın “kanun yararına bozma” talebi reddedildi!

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Kavala’nın serbest bırakılması için bir kez daha psikolojik harekât kampanyasında yer alanların…

“Kimler” olduğuna baktığınızda…

Farklı ‘Kamuflajlar’ giymiş leşkerlerin, aslında aynı cepheye bağlı olduğunu pekâlâ görebilirsiniz.

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O vakit, onlara, şu unutulmaz Yeşilçam repliğiyle seslenmeniz “cuk” oturacaktır:

“–Durun, siz kardeşsiniz!” "