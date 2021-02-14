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Gündem Osman Kavala'dan Boğaziçi provokatörlerine destek mesajı: Onlar gibi ülkem adına üzülüyorum
Gündem

Osman Kavala'dan Boğaziçi provokatörlerine destek mesajı: Onlar gibi ülkem adına üzülüyorum

Gezi Finansörü Osman Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Boğaziçi provokatörlerine dayanışma mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 22:14:00 -
Osman Kavala'dan Boğaziçi provokatörlerine destek mesajı: Onlar gibi ülkem adına üzülüyorum

 Yeniakit.com.tr 

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi finansörü Osman Kavala ile FETÖ'cü Ahmet Altan'ı tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Kendisine hukuksuz davranıldığını öne süren Kavala, "Benimle ilgili dava süreci maalesef bir tiyatroya halini aldı. Hukuksuzluk tiyatrosu!" diyerek Boğaziçi provokatörlerine destek verdi: "Eşim Ayşe Buğra gibi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gibi ben de ülkem için üzülüyorum."

CHP'li Çakırözer: 'Bu davalar demokrasinin turnusol kağıdı'

Kavala ve Altan'ı ziyeretinden sonrea konuşan CHP'li vekil, AİHM'in hadsiz kararlarını öne sürerek, "Osman Kavala, hakkındaki bir beraat, iki tahliye, bir AİHM ve bir Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararına rağmen yaklaşık 4 yıldır cezaevinde. Kavala’nın tutukluluğu Türkiye’de demokrasinin turnusol kağıdıdır." dedi.

Demirtaş'ı da es geçmedi!

Ahmet Altan'ı da savunan Çakırözer, "Sadece yazılarından dolayı dört buçuk yıldır cezaevinde. Dosyası son bir yıldır keyfi biçimde Yargıtay’da bekletiliyor. Terör örgütü üyeliğinden hüküm giyenler bile ondan az yatıp çıktı. Hakimlerin karar verirken uymaları gereken hukuk güvenliği, insan onuru ve makul süre ilkeleri nerede kaldı? Kavala, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların cezaevinde tutulduğu her gün yeni bir hak ihlalidir. Onlar zindanlarda tutulduğu sürece Türkiye’de hukuk devletinden bahsetmek mümkün olamaz. Yeni Anayasadan bahsedenler öncelikle mevcut Anayasaya uyarak, tarafı olduğumuz AİHM kararlarına tam uyum sağlamalıdır. Siyasi tutuklular bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aynı Çakıröz, Gara'da alçaklar tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza ilişkin ise tek kelime etmedi.

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