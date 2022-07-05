Osman Kavala ile ilgili alçakça adım! Topunuz gelin, topunuz
Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen "Soros artığı" Osman Kavala dosyası için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açıklama yaptı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala davasıyla ilgili açıklama yaptı.
AİHM Büyük Dairesi, Osman Kavala davasının 11 Temmuz 2022 tarihinde saat 11.00'de Strasbourg'daki AİHM binasında "açık olarak görüleceğini" duyurdu.
Büyük Daire bu duruşmada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “kararların bağlayıcılığı”nın düzenlendiği 46/1 maddesine dayanarak, Türkiye’nin AİHM kararına uymaması konusunu görüşecek.