Osman Kavala için kontra ataklar hızlandı! Birilerinin fena halde bunalıma girdiği anlaşılıyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Osman Kavala'ya yönelik "seferberliği" ele aldı. Korkmaz, son haftalarda Türkiye'de "Saving Private Osman Kavala" filminin yeniden sahnelendiğini belirttiği yazısında, şunları kaydetti:

"Türkiye’de (...) son haftalarda bir kez daha “Saving Private Osman Kavala” filmi gösterimde!

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“Ankara’yı Washington’a ve Brüksel’e eklemleme” gayretleri kapsamındaki (...) kontra ataklar savuşturuldukça, birilerinin fena halde bunalıma girdiği anlaşılıyor.

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