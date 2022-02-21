Osman Kavala için dışarıdan Avrupa içeriden CHP çırpınıyor!

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davasında, gezicilerin finansörü Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala dosyasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) intikalini oy çokluğu ile kabul ederek, Türkiye'ye karşı ihlal prosedörünü başlatsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim mahkeme kararımızı tanımayanı biz de tanımayız." şeklindeki dik duruşu sürüyor.

Bugün açıklanan karardan sonra ise Avrupa Konseyi gibi bağımsız yargı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koyan CHP'li vekiller, birbiri ardına Osman Kavala açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kavala'nın tutukluluğunun "hukuksuzluk" olduğunu öne sürerek, "Hukuk eliyle bu kadar hukuksuzluk ancak Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede olur. Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlanması gerekiyor. Kavala hakkında bir delil kırıntısı bile yok. Cezaevinde kaldığı her an, bizi demokrasiden uzaklaştırıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kavala hakkındaki yargı kararı üzerinden hedef alan diğer CHP'liler şöyle:

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır:

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Daha önceden birleştirilen Çarşı ve Gezi Parkı davaları ise yeniden ayrıldı. Hepimiz biliyoruz ki; Bu karar mahkemenin değil, sarayın kararıdır!

CHP İstanbul Mileltvekili Sezgin Tanrıkulu:

Arkadaşımız Osman Kavala yine tahliye edilmedi. Verdiğiniz hukuksuz kararları kanıksamayacağız. Türkiye’yi uçurumun dibine getirirken sabıka kaydınızı genişletmeye devam ediyorsunuz.