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Gündem Osman Kavala hakkında flaş karar
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Osman Kavala hakkında flaş karar

Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 15:02:00 -
Osman Kavala hakkında flaş karar

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmalarına devam edilirken, tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verildi. Mahkeme heyeti, kararında Kavala'nın suçunun vasıf ve mahiyeti ile adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildiğini belirtti. Karara şerh koyan üye hakim ise dosyanın geldiği aşama ve sanığın delil karartma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmesi gerektiğini kaydetti. Davanın karar çıkması beklenen bir sonraki duruşması, 22 Nisan tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında görülecek.

 

 

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