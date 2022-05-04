Osman Kavala Gezi vandallığını savunmayı sürdürüyor!

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Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çekmek üzere Silivri Cezaevi'ne gönderilen Gezi finansörü Osman Kavala, yazılı açıklama yaptı.

Sokakları yakıp, yıkanların finansörlüğünü yapan Kavala, kendisini "ülkesini seven yurttaş" olarak tanımladı.

"25 Nisan 2022 tarihinde, demokrasi değerlerini benimsemiş, ülkelerini seven yurttaşlar yargı kullanılarak cezalandırıldılar." ifadeleri ile iktidarı hedef alan Kavala, "Heyetteki hakimlerden birinin karşı oy yazısında da ortaya konulduğu gibi, bu karar hukuka aykırı elde edilmiş ve suç işlendiğine dair makul şüphe içermeyen delillere dayanmaktadır. Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır." dedi.

Vandallığı savunmayı sürdürdü

Gezi vandallığını savunmayı sürdüren Kavala, şöyle devam etti:

Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros’a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır. Gezi Davası, yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdi; böylece yargının bu şekilde kullanılmasının bütün yurttaşlar için ciddi bir tehlike oluşturduğu daha iyi anlaşılmış oldu.