  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Osman Kavala Gezi vandallığını savunmayı sürdürüyor!
Gündem

Osman Kavala Gezi vandallığını savunmayı sürdürüyor!

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Gezi finansörü Osman Kavala, yazılı açıklama yaptı. Kavala, iktidarı yargıya müdahale etmekle suçlayarak, "Karar keyfidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 15:54:00 - 2022-05-04 16:05:54
Osman Kavala Gezi vandallığını savunmayı sürdürüyor!

 Yeniakit.com.tr 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çekmek üzere Silivri Cezaevi'ne gönderilen Gezi finansörü Osman Kavala, yazılı açıklama yaptı.

Sokakları yakıp, yıkanların finansörlüğünü yapan Kavala, kendisini "ülkesini seven yurttaş" olarak tanımladı.

"25 Nisan 2022 tarihinde, demokrasi değerlerini benimsemiş, ülkelerini seven yurttaşlar yargı kullanılarak cezalandırıldılar." ifadeleri ile iktidarı hedef alan Kavala, "Heyetteki hakimlerden birinin karşı oy yazısında da ortaya konulduğu gibi, bu karar hukuka aykırı elde edilmiş ve suç işlendiğine dair makul şüphe içermeyen delillere dayanmaktadır. Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır." dedi.

Vandallığı savunmayı sürdürdü

Gezi vandallığını savunmayı sürdüren Kavala, şöyle devam etti:

Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros’a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır. Gezi Davası, yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdi; böylece yargının bu şekilde kullanılmasının bütün yurttaşlar için ciddi bir tehlike oluşturduğu daha iyi anlaşılmış oldu.

Çavuşoğlu, Batı'nın neden kudurduğunu açıkladı! Osman Kavala neden bu kadar önemli?
Çavuşoğlu, Batı'nın neden kudurduğunu açıkladı! Osman Kavala neden bu kadar önemli?

Siyaset

Çavuşoğlu, Batı'nın neden kudurduğunu açıkladı! Osman Kavala neden bu kadar önemli?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ülkelerini seven gençler!!!! Milletin malını,dükkanını yaktı yıktı felç etti tabii yersen.

zavarov

Sen kimsin yargıya müdahale ediyorsun 
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay