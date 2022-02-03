Osman Kavala diye bağıran Avrupa Konseyi nerede? Buyursun Yunanistan'ı ihraç etsinler

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala tutuklu yargılandığı için Türkiye'yi ihraç etme tehdidi de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Osman Kavala cezaevinde olduğu için Avrupa Konseyi toplanıyor, Türkiye'yi ihraç etmeye kalkıyor. 1 kişi cezaevinde olduğu için. Türkiye mahkemesi Osman Kavala'yı yargılarken, 'Ben tutuklu yargılayacağım' dediği için Avrupa Konseyi toplanıyor, bizim içimizdeki Avrupa'nın, Haçlının uşakları da işi köpürtüyor.

Peki... Akit verdi, Cumhuriyet verdi, BirGün verdi, hepimiz haberi veriyoruz, diyoruz ki, 12 can... Sorumlusu Yunanistan. Bile bile ölüme itti. Yunanistan'ı buyursunlar, Avrupa Konseyi'nden ihraç etsinler. Osman Kavala gibi cezaevinde besleme olayı değil söz konusu olan. Öldürme, bilerek öldürme!