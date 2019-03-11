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Osman Haymana: "Talas’ı Geleceğe Milletimizle Taşıyacağız"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:27
Osman Haymana: "Talas’ı Geleceğe Milletimizle Taşıyacağız"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, ilçedeki tüm sorunların önüne geçecek projeleri olduğunu belirterek; “Talas’ı geleceğe milletimizle birlikte taşıyacağız” dedi.


İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana seçim çalışmalarına mahalle ziyaretleri, apartman toplantıları, esnaf ziyaretleri ve kahvehane toplantılarıyla devam etti. Talas Mevlana Mahallesindeki apartman sakinleriyle buluşan Av. Osman Haymana, sorunları dinledi. Haymana, ilçeyi sorunlardan uzaklaştırıp yaşanabilir bir ilçe haline getireceklerini belirterek; "Bu seçimin bir yerel seçim olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani bir milletvekili, ya da bir cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz, belediye başkanlarını seçeceğiz. Ülkemizi seviyoruz ve sorumluluk alıyoruz. Biz bir yola çıktık. Karşımızda AK Parti’nin ve Saadet Partisi’nin adayları var. Kayseriliyim, köy hayatını da, şehir hayatını da çok iyi biliyorum. Talas’ta ikamet ediyorum. 2014-18 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi’nden Belediye Meclis Üyeliği yaptım. Siyasi tecrübem var. Partimizin belirlediği belediyecilik ilkesini hayata geçirdiğimizde belediyelerin milletimiz üzerindeki etkisini herkes hissedecek, görecek. Oluşturacağımız kaynaklarla yoksulluk ve pahalılığa terk edilmiş insanımızın yanında olacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın rahat bir nefes alacağı ortamlar inşa ederek onları günlük yaşamın stresinden uzaklaştıracağız. Esnafımıza, çiftçimize kalkınma projelerimizle destek olacağız. Yakın tarihe kadar ‘Yeşil Talas’ olarak bilinen Talas’ımıza ‘Yeşil Talas’ adını yeniden kazandıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:27
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