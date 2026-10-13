Eşine yaptığı şaka gerçek oldu! Tam 1 milyon sterlin kazandı!

HESABINDAKİ RAKAMLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI Peart, 2018 yılında 28 yaşındayken piyango hesabında kalan 1,50 sterlinle daha önce hiç oynamadığı Lotto Hotpicks oyununa katıldı. Ertesi sabah e-postasını kontrol ettiğinde bir ödül kazandığına ilişkin bildirimle karşılaştı. The Independent’a konuşan Peart, başlangıçta küçük bir ödül ya da yeni bir çekilişe katılma hakkı kazandığını düşündüğünü belirtti. Hesabına giriş yaptığında ise karşısında çok daha büyük bir tutar buldu. Henüz yeni uyandığı için rakamları yanlış okuduğunu düşündüğünü anlatan Peart, işte bulunan eşini aradığını söyledi. Daha önce yaptığı şaka nedeniyle kazancın gerçekliğinden emin olamayan Peart, yetkililerden gelen doğrulamanın ardından büyük sevinç yaşadı. Peart, kazandıklarının kesinleşmesiyle eşine sarılarak ağladıklarını ve mutluluktan havalara uçtuklarını ifade etti.