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Eşine yaptığı şaka gerçek oldu! Tam 1 milyon sterlin kazandı!

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Eşine yaptığı şaka gerçek oldu! Tam 1 milyon sterlin kazandı!

İngiltere'de yaşayan 3 çocuk annesi Charlotte Peart, eşine kazı kazan kartından büyük ikramiye kazandığını söyleyerek şaka yaptıktan iki hafta sonra gerçekten büyük ikramiyeyi kazandı.

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Foto - Eşine yaptığı şaka gerçek oldu! Tam 1 milyon sterlin kazandı!

İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesindeki Whittlesey kasabasında yaşayan Charlotte Peart’ın şans hikayesi, önce eşine yaptığı bir şakayla başladı, ardından gerçeğe dönüştü. Eşi Daniel’a kazı-kazan kartından 250 bin sterlin kazandığını söyleyen üç çocuk annesi kadın, kısa süre sonra bu kez gerçek bir ikramiyeyle karşılaştı. Peart, eşine yaptığı şakadan yaklaşık iki hafta sonra National Lottery’nin Lotto Hotpicks oyununda 1 milyon sterlin kazandığını öğrendi. Ancak hesabında gördüğü tutarın gerçek olduğuna ilk başta inanamadı.

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Foto - Eşine yaptığı şaka gerçek oldu! Tam 1 milyon sterlin kazandı!

HESABINDAKİ RAKAMLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI Peart, 2018 yılında 28 yaşındayken piyango hesabında kalan 1,50 sterlinle daha önce hiç oynamadığı Lotto Hotpicks oyununa katıldı. Ertesi sabah e-postasını kontrol ettiğinde bir ödül kazandığına ilişkin bildirimle karşılaştı. The Independent’a konuşan Peart, başlangıçta küçük bir ödül ya da yeni bir çekilişe katılma hakkı kazandığını düşündüğünü belirtti. Hesabına giriş yaptığında ise karşısında çok daha büyük bir tutar buldu. Henüz yeni uyandığı için rakamları yanlış okuduğunu düşündüğünü anlatan Peart, işte bulunan eşini aradığını söyledi. Daha önce yaptığı şaka nedeniyle kazancın gerçekliğinden emin olamayan Peart, yetkililerden gelen doğrulamanın ardından büyük sevinç yaşadı. Peart, kazandıklarının kesinleşmesiyle eşine sarılarak ağladıklarını ve mutluluktan havalara uçtuklarını ifade etti.

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Foto - Eşine yaptığı şaka gerçek oldu! Tam 1 milyon sterlin kazandı!

İKRAMİYE AİLENİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Bir milyon sterlinlik ödülün hesaplarına yatırılmasının ardından Peart ailesi, beş kişilik ailelerine uygun yeni bir ev aramaya başladı. Aile ayrıca Lapland’e lüks bir tatil yaptı ve çocuklarına üç hoverboard da dahil olmak üzere özel yılbaşı hediyeleri aldı.

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Foto - Eşine yaptığı şaka gerçek oldu! Tam 1 milyon sterlin kazandı!

PETERBOROUGH EN ŞANSLI BÖLGELER ARASINDA Peart Ailesi'nin yaşadığı Whittlesey, Peterborough yakınlarında bulunuyor. National Lottery verilerine göre Peterborough, İngiltere’nin en çok milyoner çıkaran bölgeleri arasında yer alıyor. 1994’te kurulan National Lottery’nin verilerine göre Peterborough, 142 milyonerle İngiltere’nin en şanslı 10 konumu arasında dokuzuncu sırada bulunuyor. Listenin ilk sırasında 234 milyonerle Birmingham yer alırken Belfast 202, Glasgow ise 178 milyonerle sıralanıyor. Manchester da son üç yılda çıkardığı 30 milyonerle yakın dönemin öne çıkan kazanç merkezlerinden biri oldu.

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Yorumlar

Da yandı

Hem haramlarla mücadele et hemde şaka ile kumar haberi yayınla dine deger veren ilkeli gazetecilik bu olsa gerek...
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