Genç girişimciler Bakan Yumaklı’dan destek bekliyor! Tadını merak ettiler, üretime başladılar

Tohumları ve torbaları Adana'dan temin ettiklerini belirten Şahin, "Önce samanı pastörize ediyoruz, ardından miselleri, yani mantar tohumlarını içine katıp torbalara yerleştiriyoruz. Daha sonra torbaları sepetlere dizdik. Sepetleri hurdacılardan rica ederek temin ettik ve kendimizce bir raf sistemi kurduk. Hava akışının sağlanması için sepetleri bir dolu, bir boş olacak şekilde dizayn ettik. Bu süreçte mantar tohumunu kendimiz üretmeyi de öğrendik. Erzurum'da bu işi yapan çok az kişi var. Biz de genç girişimciler olarak araştırmalar yaptık, videolar izledik ve eğitimler aldık. Kendi kompostumuzu, kendi mantarımızı ürettik, kendi tohumumuzu üretmeyi de öğrendik. Bir sonraki üretim döneminde bu tohumları da kullanacağız. İlerleyen zamanlarda Erzurum'da ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha büyük projeler hayata geçirerek istihdam sağlamayı düşünüyoruz" diye konuştu. İstiridye mantarının tadının kendisini şaşırttığını dile getiren Şahin, "Normalde mantar sevmem; kültür mantarını da istiridye mantarını da pek sevmiyordum. Ancak istiridye mantarına tamamen meraktan başladım. Tadı gerçekten et gibi oldu. Kendim üretmeseydim, önüme koyduklarında et olduğunu düşünebilirdim. Etle arasındaki benzerlik oldukça fazla" ifadelerini kullandı.