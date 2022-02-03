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Gündem Osman Gökçek’ten dikkat çeken paylaşım!
Gündem

Osman Gökçek’ten dikkat çeken paylaşım!

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden MİT şehidini ifşa eden Murat Ağırel’in cezasının onanmasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 16:08:00 -
Osman Gökçek’ten dikkat çeken paylaşım!

 Yeniakit  Ankara 

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden MİT şehidini ifşa eden Murat Ağırel’in cezasının onanmasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gökçek paylaşımında, “Adalet yerini buldu MİT mensuplarımızı deşifre etmek suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası alan, HDP ve Fetö’cülerin desteklediği Murat Ağırel’in cezası onandı. Sabıkalı bir suçlu olan Murat Ağırel ve onun gibiler bilmelidir ki TÜRKİYE her zaman dimdik ayakta kalacaktır” dedi.

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