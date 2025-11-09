Osman Gökçek Ankara’nın içler acısı halini anlattı: 5 tane projesi 23 milyar borcu var!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde eser ve hizmet olmamasına rağmen artan harcamalar tartışma konusu olmaya devam ediyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara’ya vaat edilen projelerin hayata geçirilmemesine rağmen borçların durmadan arttığına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. TV100 kanalına bağlanan Gökçek, şunları kaydetti:

Osman Gökçek, daha önce de Meclis’e getirdiği ‘karton Mansur’ mankeniyle düzenlediği basın toplantısında Mansur Yavaş’ın 159 milyon TL’lik karton bardak ve çöp torbası vurgununu anlatmıştı.

YAPTIĞI 5 TANE PROJE YOK

“Efendim ben şunu sormak istiyorum. Eskiden Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'a teslim edildiğinde 3 milyar borcu vardı. Şu an 23 milyar TL borcu var. Sadece kendi şirketlerinin 8 milyarın üzerinde SGK borcu var. 10 milyarın üstünde vergi borcu var. AK Parti döneminde gerçekleştirilen projelere rağmen borç hep bir seviyenin altında tutulurdu. AK parti döneminde Göksü parkı, Öveşler Vadisi, Dikmen Vadisi, Harikalara Diyarı, yapılan alt ve üst geçitler, Kuzey Ankara Yolu bu kadar iş yapılırken 3 milyar TL borç ile bırakıldı. Mansur Yavaş geldiğinden beri bana yaptığı 5 tane projesini sayar mısınız. Ve bu kadar da borç yaptı.”