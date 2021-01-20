Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun'un çocukları var mı?

Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı? Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci eşidir. Aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızı olan Bala Hatun'un çocukları var mıdır? İşte Bala Hatun'un hayatına dair merak edilenler...

Bala Hatun'un hayatı

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamını sürdürmüştür. Osman Bey’in eşi, Şeyh Edebali’nin kızı olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Bey’in annesi Malhun Hatun ile karıştırılabiliyor. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır. Osman Gazi, 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenmişti.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey'in hanımı, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı.