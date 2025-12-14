Osman Çaklı serbest bırakıldı: Suçlama hakaret idi. Yurt dışı çıkış yasağı getirildi! Neden tutuklandı?
Tutuklanan Gazeteci Osman Çaklı serbest bırakıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamalar...
Bir ara gazetelerde çalışan, halen sosyal medyada dindar cumhurbaşkanını tahkir ederek takipçi toplamaya çalışan Osman Çaklı dün gece saatlerinde gözaltına alındı.
NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Avukatı, Çaklı'nın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Suçu ve suçluyu övmek" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığını ifade etti.
Çaklı'nın mevcutlu olarak götürüldüğü Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlandı, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Ayrıca Çaklı'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması da yöneltildi.
Çaklı, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıyla serbest bırakıldı.