  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Ölümüne müdahale: Saldırganın silahını böyle aldı

Gazze’de denizde saldırı! İsrail askerleri balıkçıları alıkoyup tekneleri havaya uçurdu

Libya tezkeresi Meclis gündeminde! Asker gönderme yetkisi 24 ay daha uzatılıyor

DEM’li Kayapınar belediyesi CHP’nin izinde: Kamunun parası heykele festivale!

Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!

Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Hamas’tan resmi açıklama geldi! Kassam Tugayları komutanının öldüğü doğrulandı

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Firari suçlular adaletten kaçamadı! Kırmızı bültenle aranan isimler Türkiye’ye getirildi
Aktüel Osman Çaklı serbest bırakıldı: Suçlama hakaret idi. Yurt dışı çıkış yasağı getirildi! Neden tutuklandı?
Aktüel

Osman Çaklı serbest bırakıldı: Suçlama hakaret idi. Yurt dışı çıkış yasağı getirildi! Neden tutuklandı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Osman Çaklı serbest bırakıldı: Suçlama hakaret idi. Yurt dışı çıkış yasağı getirildi! Neden tutuklandı?

Tutuklanan Gazeteci Osman Çaklı serbest bırakıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamalar...

Bir ara gazetelerde çalışan, halen sosyal medyada dindar cumhurbaşkanını tahkir ederek takipçi toplamaya çalışan Osman Çaklı dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Avukatı, Çaklı'nın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Suçu ve suçluyu övmek" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığını ifade etti.

Çaklı'nın mevcutlu olarak götürüldüğü Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlandı, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ayrıca Çaklı'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması da yöneltildi.  

Çaklı, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

Gündem

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23