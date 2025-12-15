  • İSTANBUL
Dünya

Sydney’de Müslüman mezarlığına mide bulandıran saldırı: Adi İslam düşmanları yine devrede

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sydney’de Müslüman mezarlığına mide bulandıran saldırı: Adi İslam düşmanları yine devrede

Sydney’de Yahudilere yönelik saldırıda, eli silahlı saldırganları durdururken yaralanan kahramanın Müslüman olduğu gerçeğini görmezden gelen İslam düşmanı odaklar, Müslümanların mezarlarına kesik domuz kafaları bırakmaya başladılar.

Avustralya'nın Sydney kentinde Müslüman mezarlığında skandal bir olay yaşandı. Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda dün düzenlenen silahlı saldırının ardından, bölgedeki bir Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldığı açıklandı.

Sydney'deki plajda düzenlenen ve "Yahudi topluluğuna yönelik olduğu" belirtilen saldırının ardından, kimliği belirsiz kişiler kentin güneybatısındaki Narellan banliyösünde bir Müslüman mezarlığını hedef aldı.

News’te yer alan habere göre, Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, mezarlığın girişine hayvan kalıntıları bırakıldığına dair ihbar alındığı belirtildi.

Olay yerine giden ekiplerin birden fazla domuz kafası tespit ettiği, toplanan kalıntıların uygun şekilde imha edildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AVUSTRALYA’DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

