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Tarih Osman Bey ve Malhun Hatun ilk çocuğu kimdir? Osman Bey Malhun Hatun çocukları ismi nedir?
Tarih

Osman Bey ve Malhun Hatun ilk çocuğu kimdir? Osman Bey Malhun Hatun çocukları ismi nedir?

Malhun Hatun'un kaç çocuğu oldu? Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Kuruluş Osman dizisi ile izleyiciler tarihte adeta yolculuk yapıyorlar. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Bey’in hayatını konu alan Kuruluş Osman dizisi 62. Bölümü ile izleyiciyle buluştu. Malhun Hatun ile evlenen Osman Bey, evlat sevincine kavuşuyor. Malhun Hatun, Osman Bey’e çocuklarının olacağının muştusunu veriyor. Peki Osman Bey ile Malhun Hatun’un çocukları kimdir? Malhun Hatun’un kaç çocuğu oldu? Osman Bey Malhun Hatun çocuklarının ismi nedir? Osman Bey ve Malhun Hatun ilk çocuğu kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-10 09:02:00 - 2021-06-10 09:06:19
Osman Bey ve Malhun Hatun ilk çocuğu kimdir? Osman Bey Malhun Hatun çocukları ismi nedir?

Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Kuruluş Osman dizisi izleyicileri Kuruluş Osman 63. Bölüm Fragmanı ile hem hüzünlendi hem de sevindi. Kuruluş Osman sevenlerinin mutluluğu aynen Osman Bey’in mutluluğu gibi oldu. Zira Malhun Hatun, Osman Bey’e bir balalarının olacağının müjdesini verirken, Bala Hatun’un çocuğunun olmaması nedeniyle aynen Bala Hatun gibi dizi izleyicileri de Bala Hatun’un durumuna özüldü. Lakin gerçek tarihte Bala Hatun’un Osman Bey’den Alaattin adında bir evladının olduğu bir gerçek. Peki Osman Bey ve Malhun Hatun ilk çocuğu kimdir? Osman Bey Malhun Hatun çocukları ismi nedir?

Malhun Hatun’un kaç çocuğu var?

Malhun Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir. Malhun Hatun çocukları şunlardır: Orhan Gazi, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Hamid Bey, Çoban Bey, Melik Bey, Savcı Bey.

 

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