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Osman Bey kim olacak? Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı açıkladı!

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in rol alacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 23:53
Osman Bey kim olacak? Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı açıkladı!

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuştu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yaptı.

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bozdağ, "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "Diriliş Osman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 23:53
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