  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Osman Bey, Bala Hatun’a böyle iltifat etti
Medya

Osman Bey, Bala Hatun’a böyle iltifat etti

Kuruluş Osman’ın 39’uncu bölümünde, Osman Bey ve Bala Hatun’un sahnesi çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:50:00 -

Osman Bey, Bala Hatun’u çadırlarında saçlarını tararken buldu ve hanımını övgülere boğdu: “Sen şu güzelin gözlerine bir bak! Benim hesabım bir gün bu gözlerden sorulacak! Hem sadece gözlerin mi? Ya o dudaklar! Lütuf ve ihsan mahallidir. Her busesi âlemi ateşe verir. Ya o saçlar! Her bir kıvrımı bir cihan eder, her teli bir şehre değer” sözleriyle eşine iltifat eden Osman Bey’e, Bala Hatun “Osman! Ben bir evlat için dua ediyorum. Ben başka bir hatun almanı değil, benden bir evladın olmasını diliyorum” sözleriyle yanıt verdi. 

Osman Bey, “Benim duam da budur! Bana varisimi senin vermendir. Senin asil ruhun evlatlarımın ruhuna karışsın dilerim. Onlarda Kayı beylerinin gaza aşkını ve senin temiz yüreğini görmek isterim” diyerek Bala Hatun’u onurlandırırken, ikilinin sohbeti Targun Hatun’un sürpriz ziyareti ile kesildi. 

Ertuğrul Bey’in kararı ne olacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey’i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey’in beyliği almak için planı ne? Nikola, Targun Hatun’u kullanarak Kayı Obası’na sızabilecek mi? Flatyos, Osman Bey’i ele geçirebilmek için nasıl bir tuzak kuracak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın 39’uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ebubekir Sifil'e Ayosofya Camii imamından destek
Gündem

Ebubekir Sifil'e Ayosofya Camii imamından destek

Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Diyanet'e, Kur'an ayetleriyle alay eden "Yılmaz Özdil'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenaze..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı
Korona Virüs

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı

Dünya basınının çok yakından takip ettiği mutasyon konusu ile ilgili yeni bir haber geldi. İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide..
Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı
Teknoloji

Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı

Rusya'nın Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Tu-95 strateji bombardıman uçağının geliştirilmiş son versiyonunu teslim aldı.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay