Osman Bey, Bala Hatun’a böyle iltifat etti

Osman Bey, Bala Hatun’u çadırlarında saçlarını tararken buldu ve hanımını övgülere boğdu: “Sen şu güzelin gözlerine bir bak! Benim hesabım bir gün bu gözlerden sorulacak! Hem sadece gözlerin mi? Ya o dudaklar! Lütuf ve ihsan mahallidir. Her busesi âlemi ateşe verir. Ya o saçlar! Her bir kıvrımı bir cihan eder, her teli bir şehre değer” sözleriyle eşine iltifat eden Osman Bey’e, Bala Hatun “Osman! Ben bir evlat için dua ediyorum. Ben başka bir hatun almanı değil, benden bir evladın olmasını diliyorum” sözleriyle yanıt verdi.

Osman Bey, “Benim duam da budur! Bana varisimi senin vermendir. Senin asil ruhun evlatlarımın ruhuna karışsın dilerim. Onlarda Kayı beylerinin gaza aşkını ve senin temiz yüreğini görmek isterim” diyerek Bala Hatun’u onurlandırırken, ikilinin sohbeti Targun Hatun’un sürpriz ziyareti ile kesildi.

Ertuğrul Bey’in kararı ne olacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey’i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey’in beyliği almak için planı ne? Nikola, Targun Hatun’u kullanarak Kayı Obası’na sızabilecek mi? Flatyos, Osman Bey’i ele geçirebilmek için nasıl bir tuzak kuracak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın 39’uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.