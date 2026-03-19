Kolu alçıya alınan Osimhen'le ilgili sıcak gelişme! Camianın gözü kulağı ondan gelecek haberdeydi Türkiye'yi temsil edecek... Real Madrid'in Barış Alper takibi: Kenan Yıldız olmamıştı ABD alarma geçti! İki bakanın kaldığı üssün üzerinde tanımlanamayan İHA'lar tespit edildi Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin... Rusya 'saldırı olacak' deyip Türkiye'yi uyarmıştı: Korkulan maalesef oldu Erakçi'den ABD Savaş Bakanlığının ek bütçe talebine olay yorum! Netanyahu ve yandaşları... Kredi kartı ile 2,2 trilyon lira harcadık Parayı unuttuk Haydutlar durmuyor: İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge İngiliz basını dev maçı değerlendirdi! 'Liverpool, Galatasaray'ı ezici bir üstünlükle geçti'
Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin...

Ramazan Bayramı'ndaki önemli noktaya uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Foto - Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin...

Ramazan ayı boyunca süren uzun süreli açlık ve kısıtlı öğün düzeninin ardından, vücudun normal beslenme ritmine güvenli bir şekilde dönebilmesi için dikkatli olunması gerekiyor. Burtom Özlüce Tıp Merkezi Uzman Diyetisyeni Asu Kurtuluş, bayramla birlikte porsiyonların aniden artmasının ve kontrolsüz tatlı tüketiminin sindirim sistemi sorunlarından kan şekeri dalgalanmalarına kadar birçok riski beraberinde getireceğini vurguladı.

Foto - Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin...

Bayramların, insanların bir araya geldiği, uzun sohbetlerin ve paylaşılan sofraların eşlik ettiği özel zamanlar olduğunu belirten Uzm. Dyt. Asu Kurtuluş, Ramazan sonrası süreçle ilgili olarak şunları söyledi: "Ramazan ayı boyunca bireyler ortalama 12-16 saat süren açlık periyotlarına adapte olur. Ramazan sonrası dönemde ise metabolizmanın yeniden günlük beslenme düzenine uyum sağlayabilmesi için öğünlerin dengeli planlanması, porsiyon kontrolünün sağlanması ve özellikle basit şeker içeriği yüksek tatlıların ölçülü tüketilmesi önemlidir. Kısacası Ramazan sonrası dönemde beslenmede temel yaklaşım; ani ve aşırı tüketimden kaçınarak vücudun normal metabolik ritmine kademeli ve dengeli bir şekilde dönmesini sağlamaktır."

Foto - Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin...

Uzm. Dyt. Kurtuluş, bayramı hem keyifli hem de zinde geçirmek isteyenler için temel önerilerini sıraladı :

Foto - Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin...

"Güne Dengeli Bir Kahvaltı İle Başlayın: Bir ay boyunca sahur ve iftar düzenine alışan metabolizma için bayram sabahı yapılan kahvaltı oldukça önemlidir. Yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve sebze içeren; protein, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidrat bakımından zengin bir kahvaltı, kan şekerini dengeler ve gün içerisindeki aşırı enerji alımını sınırlandırmaya yardımcı olur.

Foto - Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin...

Tatlı tüketimini dengeleyin: Ramazan sonrası iştah artışı görülebilir ve porsiyonlar farkında olmadan büyüyebilir. Geleneksel baklava ve şerbetli tatlılar yerine, küçük porsiyonları veya sütlü tatlıları tercih etmek daha dengeli bir yaklaşım sağlar.

Foto - Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin...

Sindirim sistemini destekleyin: Ani ve ağır yemekler şişkinlik, hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Öğünlerin yavaş tüketilmesi ve sebze içeriğinin artırılması sindirimi destekleyecektir.

Foto - Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin...

Sıvı tüketimi ve fiziksel aktivite: Bayramda artan çay ve kahve tüketimi suyun yerini tutmaz. Gün boyunca yeterli su tüketimi sağlanmalı, yemeklerden sonra yapılan kısa süreli yürüyüşlerle kan şekeri kontrolü ve sindirim kolaylaştırılmalıdır."

Foto - Ramazan sonrası metabolizmada 'Kademeli Geçiş' dönemi: Korktuğunuz başınıza gelmesin...

Bayramın ruhuna uygun şekilde ikramların tadını çıkarmanın mümkün olduğunu ifade eden Burtom Özlüce Tıp Merkezi Uzman Diyetisyeni Asu Kurtuluş, "Ramazan Bayramı’nda önemli olan tüm ikramlardan tamamen kaçınmak değil, porsiyon kontrolü ve dengeli seçimlerle bayramın keyfini sağlıklı şekilde çıkarabilmektir. Tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bayramlar dilerim." diye konuştu.

