  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asıl büyük dalga yolda! Ekonomide kıyamet senaryosu! Bayram tatili süresince hangi tedbirler alındı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Cüneyt Özdemir Özgür Özel’i perişan etti: Dünya yangın yerine dönmüş Özgür Özel turptan bahsediyor "AK Parti Farkla Kazanır" Bakan duyurdu: Tuzak radarlara son! Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı Mustafa Armağan’dan İlber Ortaylı hakkında şok iddia "İki Ortaylı var" Ekrem'in otobüsleri düz yolda gidemez oldu! Kaldırıma çarptı! Yaralılar var! 28 Şubat’ın Mağrurları Değil, Mağdurları Reis’in Yanında! Erdoğan’dan Medyaya "Beşinci Kol" Uyarısı Gözünü Güney Pars doğal gaz sahasına dikti! Sarı şeytan Trump’tan İran’a kan donduran tehdit: Katar’a saldırı yapılırsa haritadan sileriz Çanakkale’den Gazze’ye değişmeyen hakikat
Gündem

Yeşilay'dan bayramda "eksik olma" temalı kamu spotu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 106 yıldır sürdürdüğü bağımlılıkla mücadele çalışmalarını toplumsal farkındalık odaklı projelerle güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilay'ın Ramazan Bayramı nedeniyle hazırladığı “Eksik Olma” temalı kamu spotu televizyonda yayınlanmaya başlandı.

Kamu spotu, bayram döneminde aile, arkadaş ve sevdiklerle geçirilen değerli zamanların bağımlılıklar nedeniyle eksik kalmaması mesajını ön plana çıkarıyor. "Bağımlılıklar insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada eksik olma" ifadelerinin yer aldığı kampanya, toplumda bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam bilinci oluşturmayı amaçlıyor.

Videoda ayrıca bağımlılık sorunu yaşayanların 115'i arayarak Türkiye genelindeki 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabileceği bilgisi veriliyor.

Gündem

Gündem

Kültür - Sanat

Yerel

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23