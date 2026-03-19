Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Camii, bu Kadir Gecesi'nde asırlardır şahitlik etmediği kadar ağır ve yakıcı bir eyleme sahne oldu. Teravi namazının ardından bir araya gelen kadınlar, başörtülerini çıkararak alt katta namaz kılan erkeklerin önüne attı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, İslam geleneğindeki en sarsıcı protestolardan birini yeniden gündeme taşıdı.

Yazar Yücel Kaya, kaleme aldığı yazısında bu eylemin köklerini Milli Mücadele yıllarına dayandırıyor. 1919'da Maraş'ta Türk kadınının iffetine uzanan eli kıran Sütçü İmam ve "Kalesinde bayrağı dalgalanmayan bir millete cuma namazı farz değildir" diyen Rıdvan Hoca'nın duruşunu hatırlatan Kaya, başörtüsünün Türk-İslam kültüründeki dokunulmazlığına dikkat çekiyor.

"Eğer koruyamıyorsanız bu örtüleri siz takın"

Geleneksel toplumlarda bir kadının başörtüsünü kendi rızasıyla ortaya atması, "Artık korunacak bir şey kalmadı, hürriyet elden gidiyor" mesajı taşıyan en üst düzey imdat çağrısı olarak kabul ediliyor. Bu eylem, toplumdaki erkeklere yönelik şu sert sitemleri barındırıyor:

  • "Eğer değerlerimizi koruyamıyorsanız, bu örtünün bir anlamı kalmadı."
  • "Bizim örtümüz yerlerdeyse, sizin başınız dik gezemez."
  • "Eğer savaşmayacaksanız, bu örtüleri siz takın; biz sizin yerinize savaşalım."

Mescid-i Aksa için sessiz haykırış

Kadınların bu sarsıcı eyleminin temelinde, İslam’ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın 19 gündür işgal altında olması ve ibadete kapatılması yatıyor. Fatih Camii’nin avlusuna bırakılan her bir örtü, Kudüs’teki yalnızlığa karşı İstanbul’dan yükselen bir feryat niteliği taşıyor.

Yazar, bu hareketin sadece siyasi bir kriz değil, doğrudan bir haysiyet sınavı olduğunu vurguluyor. Mescid-i Aksa prangalıyken sessiz kalan vicdanlara indirilen bu "manevi tokat", tüm İslam coğrafyasına şu acı soruyu yöneltiyor: "Kutsallarımız çiğnenirken sizin izzetiniz nerede?"

Kaya, yazısını Müslüman erkeklere yönelik ağır bir soruyla bitiriyor: "İlk kıblemizin kapısına kilit vurulurken siz ne yapıyorsunuz? Başınız dik geziyor musunuz?"

Yücel Kaya'nın yazısını okumak için tıklayın>>>

Vay vay

Bunu mescidi aksa kırmızı cizgimizdir diyene söylüyorsunuz herhalde..
