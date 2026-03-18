Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür Özel'i yerin dibine soktu
Eski milletvekili emekli yarbay Tevfik Diker; cesur, güçlü ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin en etkili seslerinden Yeni Akit'i hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
FETÖ seviciliğinden PKK’lıların elini öpmeye, Cumhurbaşkanı’na hakaretten Kur’an-ı Kerim’e “orta çağ zihniyeti” demeye kadar türlü skandalla gündeme gelen CHP’nin emaneten genel başkanı Özgür Özel, milli duruşunu hazmedemediği Akit’e galiz küfürler savurdu.
Özel’in küfürlerine CHP yandaşı Halk TV çanak tuttu.
Diker yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kınıyorum...
İnançlı ve alnı secde görenlerin yönettiği Yeni Akit Gazetesine yapılan çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum.
Ülkenin Anamuhalefet Partisimin Genel Başkanı ve parti yöneticileri,dillerine sahip çıkmalıdırlar.
Eline,beline ve diline hakim olamayandan siyasetçi olmaz.
Topluma örnek olacak bir genel başkan,yalana sarılamaz.
Devlet ve siyaset adamı olan bendeniz bir Manisalı olarak CHP Genel Başkanı Ö.Özel' in Yeni Akit Gazetesine yönelik seviyesiz saldırısından dolayı kınıyorum.
