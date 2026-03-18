Cübbeli Ahmet Hoca'dan zehir zemberek uyarı! "Bu bir milli beka sorunudur"
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekranlardaki yozlaşmaya karşı çok sert uyarı geldi. Toplumun temel taşı olan aile yapısının; çarpık ilişkiler, sadakatsizliği normalleştiren senaryolar ve mahremiyeti hiçe sayan programlarla kuşatıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Televizyon ekranları ve dijital mecralar üzerinden yürütülen bu kültür bombardımanı, tanktan toptan daha tehlikelidir" denilerek, değerlerini yitiren toplumların içeriden çürümeye ve yıkılmaya mahkum olduğu sert bir dille hatırlatıldı.
Cübbeli Ahmet Hoca, televizyon dizileri ile dijital platformlardaki yozlaşmaya karşı adeta seferberlik ilan etti. Yapılan ortak vurguda, evlerimize giren içeriklerin birer "ahlaksızlık füzesi" olduğu belirtilirken, bu durumun sadece bir magazin konusu değil, doğrudan bir milli güvenlik ve beka sorunu olduğunun altı çizildi.
Toplumun temel taşı olan aile yapısının; sadakatsizlik güzellemeleri, çarpık ilişkiler ve mahremiyeti hiçe sayan programlarla hedef alındığı belirtilen açıklamada, RTÜK ve ilgili kurumlara acil müdahale çağrısı yapıldı. Değerlerini yitiren toplumların yıkılmaya mahkûm olduğu hatırlatılarak, bu kültür bombardımanına karşı topyekün bir duruş sergilenmesi gerektiği kaydedildi.
