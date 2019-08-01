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Osman Akça’da 125 kişi daha iş başı yaptı

Aydın’ın Köşk ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Osman Akça İncir İşletmesi, bir yandan incir ve incir üreticine destek sağlarken diğer yandan ilçedeki istihdam sorununa da çözüm üretiyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:53
Osman Akça’da 125 kişi daha iş başı yaptı

Aydın’ın Köşk ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Osman Akça İncir İşletmesi, bir yandan incir ve incir üreticine destek sağlarken diğer yandan ilçedeki istihdam sorununa da çözüm üretiyor. Binlerce kişinin çalıştığı Osman Akça İncir İşletmesi’nde bugün 125 kişi daha törenle iş başı yaptı. Yeni işe giren 100’ü kadın 5’i engelli toplam 125 kişi sağladıkları istihdam dolayısıyla Akça İncir İşletmesi yetkililerine teşekkür etti.


Aydın incirinin ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değeri görmesini sağlayan incir işletmeleri sadece incir üreticisine ve incire değil aynı zamanda bölgedeki istihdam sorununun çözümüne de büyük katkı sağlıyor. Türkiye’de sektörün öncüsü haline gelen ve yaklaşık 2 bin kişiye yakın istihdam sağlayan Osman Akça İncir İşletmesinde 125 kişi daha işe başladı. Sosyal sorumluluk projeleri ile de eğitimden sağlığa birçok faaliyet yürüten Osman Akça İncir İşletmesi’nde bugün işe başlayan işçiler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.


İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından İncir İşletmesi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Osman Akça Kuru Meyve İşletmeleri Genel Müdürü Melih Akça, kurum olarak istihdam oluşturmanın yanında sosyal projelere de ağırlık verdiklerini belirterek herkese teşekkür etti.


Kurum olarak istihdam sorununu çözmek için çeşitli çalışmalar içinde olduklarını belirten İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, Aydın’da ne fazla istihdam sağlayan firmalardan biri olan Osman Akça İncir İşletmesi’ne teşekkür ederek Melih Akça’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:53
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