  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

OSKİ’den su kaçağına önlem

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek sessiz ortamda sızma ve kayıp kaçak tespiti yapıyor.

2020-04-26 12:17:42 -
OSKİ’den su kaçağına önlem

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek sessiz ortamda sızma ve kayıp kaçak tespiti yapıyor.


Son dönemde içmesuyu altyapısına büyük önem veren OSKİ, yeni oluşturduğu ekiplerle muhtemel su kayıp kaçak ve sızma durumlarına karşı çalışma başlattı. Korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen ekipler, sessiz ve gürültüsüz bir ortamda içmesuyu hatlarına yeni alınan ölçüm aletleriyle dinleme yapıyor.


OSKİ Genel Müdürü Murat Us, sessiz ve gürültüsüz bir ortamda yaptıkları bu çalışma ile meydana gelebilecek muhtemel sızma ve kayıpları tespit ederek kayıp kaçak oranını düşürmeyi ve su kaynağını korumayı amaçladıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı