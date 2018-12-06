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Oscar ödüllü oyuncudan AK Parti'ye sürpriz ziyaret

Suikaste uğrayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini çekmek üzere Türkiye'ye gelen oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ı ziyaret etti.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:00
Oscar ödüllü oyuncudan AK Parti'ye sürpriz ziyaret

Hollywood'un yıldız oyuncusu Sean Penn, AK Parti'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a gelen Oscar ödüllü ünlü oyuncu Sean Penn, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'a da bir ziyarette bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Penn'in ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Aktay, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn'i Genel Merkez'de ağırlayarak sohbet ettik" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:00
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  3. AK Parti
  4. Hollywood
  5. Yasin Aktay
  6. Sean Penn
  7. Cemal Kaşıkçı
  8. Penn
  9. Suudi Arabistan

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  • Mesut SarpMesut Sarp35 dk önce
    Bi anda gavurlarin Oscar ödülü önemli oldu !
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