Oscar ödüllü oyuncudan AK Parti'ye sürpriz ziyaret

Hollywood'un yıldız oyuncusu Sean Penn, AK Parti'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a gelen Oscar ödüllü ünlü oyuncu Sean Penn, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'a da bir ziyarette bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Penn'in ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Aktay, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn'i Genel Merkez'de ağırlayarak sohbet ettik" ifadelerini kullandı.