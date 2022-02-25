Oscar ödüllü oyuncu Ukrayna'ya gitti!

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’ya gitti. Son dönemde adını yönetmen ve yapımcı kimliğiyle duyuran Penn’in, Rusya’nın saldırısını belgelemek ve bir belgesel çekmek için bölgede olduğu aktarıldı.

Ukrayna hükümeti tarafından paylaşılan fotoğraflarda Penn’in Zelenskiy’nin basın toplantısını da yakından izlediği görülüyor. İki Oscar ödüllü Penn ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Penn, Kiev’e Ukrayna’da yaşananları kayıt altına almak ve Rusya’nın ülkemizi işgalinin arkasındaki gerçeği göstermek için geldi” denildi.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Batılı siyasetçiler de eleştirildi. Açıklamada, “Penn, Batılı siyasetçilerin de dahil olduğu birçok insanın gösteremediği cesareti gösterdi” yorumu yapıldı.

Ukrayna’yı en son Kasım ayında ziyaret eden ve askeri yetkililerle görüşen 61 yaşındaki Penn’in Vice Studios için bir belgesel hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Daha önce benzer belgesel çalışmalarına imza atan Penn, 2018’de Cemal Kaşıkçı cinayeti için de bir belgesel hazırlığı içerisindeydi. İstanbul’daki Suudi Arabistan’ın başkonsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü üzerine Penn Türkiye’ye de gelmişti. Fakat bu belgesel henüz yayınlanmadı.