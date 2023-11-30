OSB Başkanı Yalçın büyüme rakamını değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2023 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, “Türkiye ekonomisi 2023 yılı üçüncü çeyrek dilimde yüzde 5,9 oranında büyüme sağlamıştır. Bu rakam, yaşanan tüm olumsuzluklara ve bölgesel istikrarsızlığa rağmen Türkiye ekonomisinin büyümedeki güçlü yapısını ortaya koymaktadır. Ekonomimiz üst üste 13 çeyrekte büyüme sağlayarak önemli bir performans göstermiştir” dedi.

Başkan Yalçın, Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 artış gösterdiğini kaydederek, “3. çeyrekte; inşaat yüzde 8,1, sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3 artış sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Yalçın, “Türkiye ekonomisi 2023 yılı ilk çeyrekte yüzde 4, ikinci çeyrekte yüzde 3,9 büyüme sağlamıştı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte ise yüzde 5,9'la beklentilerin üzerinde büyüme elde etmiştir. Elde edilen sonuç, sanayiciler olarak bizleri sevindirmiştir. Beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamı geleceğe olan umutlu bakışımızı da güçlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, “Dünya genelinde yaşanan durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz yansımalarına İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırılarının eklenmesiyle dünya piyasaları çalkantılı yeni bir dönemi yaşamaktadır. Bu olumsuzlukların yaşandığı ortamda Türkiye ekonomisinin, yılın 3. çeyreğindeki beklentileri aşan büyüme performansı not edilmesi gereken bir durumdur. Türkiye ekonomisi, üst üste 13 çeyrekte büyüme başarısı göstererek, olumsuzlukları bertaraf edebilecek kapasiteye sahip olduğu dünyaya kanıtlamıştır” diye konuştu.

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Başkan Yalçın, “Türkiye'nin büyüme rakamları, son yıllarda dünya ekonomisindeki dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin arkasında, güçlü iç talep, dinamik nüfus yapısı, çeşitli sektörlerdeki rekabet gücü, altyapı yatırımları, ihracat kapasitesi ve makroekonomik istikrar gibi faktörler yer almaktadır. Türkiye'nin ekonomik büyümesi, hem bölgesel hem de küresel anlamda istikrar ve refahın artmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye'nin büyüme rakamları, ekonomik istikrarın ve güvenin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, “Türkiye, ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılmak için, yapısal reformlar, teknolojik dönüşüm, insan kaynağı geliştirme, finansal derinleşme ve yeşil ekonomi gibi alanlara odaklanmalıdır. Türkiye’nin ve Kayseri’nin büyüme oranlarını artırmak ve kalkınmanın her alana yayılmasını sağlamak için daha çok gayret göstermeli ve enerji harcamalıyız” dedi.

Yatırım, istihdam ve özellikle yüksek teknolojili üretim alanında yeni adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaştığı bu günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yeni yüzyıla damgasına vuracak işlere imza atması elzemdir. Sanayiciler olarak bu adımların atılmasında katkı sağlayabilmek adına Hükümetimizden yatırımların daha fazla desteklenmesi ve yeni ihracat kapıları oluşturulmasını beklemekteyiz.”