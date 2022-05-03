Osayi'den Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, İngiliz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transfer sürecinde Emre Belözoğlu'nun etkisinden bahseden 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbilerinde yaşadıklarından, sağ bekte görev yapmasına kadar birçok konuya değindi.

The Athletic'e konuşan Bright Osayi-Samuel, QPR'dan Fenerbahçe'ye transfer sürecinde dönemin Sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun rolünden bahsederek, "Emre Belözoğlu beni neden istediğini açıkladı. Bana kulübün ne kadar büyük olduğunu ve benim için ne kadar harika bir platform olacağını söyledi. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri, birçok insan maçları izliyor ve birinin buraya gelip becerilerini sergilemesi için büyük bir platform." sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın kendisine sağ bek olarak görev vermesi ile ilgili Nijeryalı futbolcu, "Bu genellikle benim pozisyonum değil. Top bizde değilken bek olarak oynamamı istedi. Bana savunmanın temellerini öğretmeye başladı ve ben de oradan bek olarak oynamaya başladım. Kanat oyuncularının gol şansı olduğunu görebiliyorum ve kendime, 'Orada olmak istiyorum' diyorum. Ama yine de zevk alıyorum. Hala her gün öğreniyorum. Yaptıklarım hakkında biraz daha düşünmem gereken yerler var. Hala aynı olmaya çalışıyorum, top bendeyken kendime güvenmeye çalışıyorum ve bazen risk alıyorum. Bazen yapmamam gereken şeyleri deniyorum. Her zaman farklı pozisyonlarda oynayabiliyor olmanızın ne kadar çok yönlü olduğunuzu gösterdiğini düşünüyorum. Bek oynamaktan yana şikayetim yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki taraftarlara da değinen 24 yaşındaki futbolcu, "Buradaki taraftarlar her yerden daha çılgın (iyi anlamda). Kötü sonuçlar alıyorsan, dışarı çıkmaman senin için en iyisi. QPR'de bir maçı kaybedersem, daha sonra arkadaşlarımla dışarı çıkıp kafamı dağıtabilir, düşünmeyi bırakabilirdim. Burada, aynı şeyi yapacak olsaydım, insanlar, konsantre olmadığım veya tam olarak odaklanamadığımı düşünebilir. Küçük şeyler ama anlıyorum: taraftarlar tutkulu ve bizi oynarken görmek için çok para ödüyorlar. Bunu anlayabiliyorum." diye konuştu.

Galatasaray itirafı

Galatasaray derbisinde yaşadıklarını hayatı boyunca görmediğini de belirten Osayi, "Galatasaray maçındaki gibi bir tecrübeyi daha önce yaşamadım. Maçtan önce bile, bir mağazaya gitseydim, herkes orada bana kazanmamız gerektiğini söylerdi. Ardından maça giderken rakip taraftarlar çılgına döndü. Böyle durumları seviyorum çünkü herkes izliyor. Böyle atmosferlerde gelişmek için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmak istediğini de söyleyen Osayi, "Burada elde edilecek en büyük şey bir şampiyonluk kazanmaktır. Atmosfer ve taraftarlar şu ana kadar harikaydı, ancak bir şampiyonluk kazanırsak bunun 10 katı olacağını biliyorum. Bu kulüp buraya gelen ve forma için çok çalışan oyuncuları asla unutmaz, bu yüzden bunun bir parçası olmak büyük bir başarı olur." sözlerini sarf etti.