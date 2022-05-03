Osayi Samuel Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Beşiktaş ile Fenerbahçe 21/22 Süper Lig 36. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu sezonun şampiyonu Trabzonspor olurken, ikincilik için yarışan Fenerbahçe’de derbi heyecanı sürüyor. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Samuel’in Beşiktaş maçı kadrosunda yer alıp almayacağı merak edilir oldu. Peki Osayi Samuel Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Sarı lacivertli takımda Osayi Samuel'in akıbeti merak ediliyor.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Nijeryalı futbolcunun tedaviye olumlu yanıt verdiği öğrenildi. beIN Sports’in haberine göre, takımla çalışmalara başlayacak olan Osayi-Samuel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde formasına kavuşacak.
İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından sağ bekte gösterdiği performansla takdir toplayan Samuel, sezonun geride kalan bölümünde 1 gol ve 3 asistlik hücum performansı sergiledi.