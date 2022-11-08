Osasuna-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İspanya La liga'nın 14.haftasında Osasuna ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
La Liga’da heyecan 14.hafta maçlarıyla devam ediyor. Barcelona deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Osasuna-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Osasuna bu akşam sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Türkiye saatiyle 23.30’da başlayacak olan maçı S Sport ve CBC Sport naklen yayımlayacak.
Osasuna-Barcelona muhtemel 11’ler:
Osasuna: Fernandez; Pena, U Garcia, D Garcia, Sanchez; Oroz, Torro, Gomez; Avila, Budimir, Barja
Barcelona: Ter Stegen; Balde, Christensen, E Garcia, Alonso; De Jong, Gavi, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati.