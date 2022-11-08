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Spor Osasuna-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Osasuna-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İspanya La liga'nın 14.haftasında Osasuna ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-11-08 10:55:00 -
Osasuna-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

La Liga’da heyecan 14.hafta maçlarıyla devam ediyor. Barcelona deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Osasuna-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Osasuna bu akşam sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Türkiye saatiyle 23.30’da başlayacak olan maçı S Sport ve CBC Sport naklen yayımlayacak.

Osasuna-Barcelona muhtemel 11’ler:

Osasuna: Fernandez; Pena, U Garcia, D Garcia, Sanchez; Oroz, Torro, Gomez; Avila, Budimir, Barja

Barcelona: Ter Stegen; Balde, Christensen, E Garcia, Alonso; De Jong, Gavi, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati.

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