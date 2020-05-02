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Oruç

Oruçluyken saç boyanır mı? | Saç boyamak orucu bozar mı?

Oruçluyken makyaj yapılır mı? Ramazan ayında oruç tutanlar hangi hallerde oruçlarının bozulacağını merak ediyor. Pek çok kişi “Saçımı boyadım orucum bozulur mu?” , “Saç boyatmak orucu bozar mı?” , “Makyaj yapmak orucu bozar mı?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Saç boyamak orucu bozar mı?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:33:00 -
Oruçluyken saç boyanır mı? | Saç boyamak orucu bozar mı?

Ramazan ayı boyunca vatandaşlar akıllarına takılan soruların cevaplarını internette araştırıyor. Son dönemde milyonlarca kişi “Oruçluyken saç boyanır mı?” , “Saç boyarsam orucum bozulur mu?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Oruçluyken saç boyanır mı? | Saç boyamak orucu bozar mı?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

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