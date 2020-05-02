Oruçluyken saç boyanır mı? | Saç boyamak orucu bozar mı?
Oruçluyken makyaj yapılır mı? Ramazan ayında oruç tutanlar hangi hallerde oruçlarının bozulacağını merak ediyor. Pek çok kişi “Saçımı boyadım orucum bozulur mu?” , “Saç boyatmak orucu bozar mı?” , “Makyaj yapmak orucu bozar mı?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Saç boyamak orucu bozar mı?” sorusunun cevabı.
Ramazan ayı boyunca vatandaşlar akıllarına takılan soruların cevaplarını internette araştırıyor. Son dönemde milyonlarca kişi “Oruçluyken saç boyanır mı?” , “Saç boyarsam orucum bozulur mu?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Oruçluyken saç boyanır mı? | Saç boyamak orucu bozar mı?
Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.