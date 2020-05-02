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Oruç

Oruçluyken regl olmak orucu bozar mı?

Adet olunca oruç bozulur mu? Ramazan ayı boyunca kadınların birçoğu oruçlarının regl olduklarında bozulup bozulmayacağını araştırıyor. Kadınlar “Regl olunduğunda oruç bozulur mu?” , “Regl olan hemen orucunu bozmalı mı?” konularını araştırıyor. İşte, oruçluyken regl olmak orucu bozar mı?

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:22:00 -
Oruçluyken regl olmak orucu bozar mı?

11 ayın sultanı ramazan ayı sebebiyle pek çok kişi gün içerisinde hangi durumlarda orucun bozulacağını araştırmaya başladı. Kadınlar özellikle regl döneminde oruçlarının bozulup bozulmayacaklarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Oruçluyken regl olmak orucu bozar mı?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

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