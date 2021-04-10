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Oruç Oruçluyken korona testi yaptırmak oruç kazası gerektirir mi?
Oruç

Oruçluyken korona testi yaptırmak oruç kazası gerektirir mi?

Korona belirtisi gösteren kişiler oruç tuttuklarında test yaptırmanın kazayı gerektirip gerektirmediğini merak ediyor. Peki, oruçluyken korona testi yaptıranın orucu bozuluyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 17:58:00 -
Oruçluyken korona testi yaptırmak oruç kazası gerektirir mi?

Koronavirüs salgınında artan vakalar testlere olan talepleri artırdı. Ramazan ayında oruç tutanlar test yaptırmaları durumunda oruçlarını kaza etmeleri gerekip gerekmediğini araştırıyor.

Oruçluyken korona testi yaptırmak oruç kazası gerektirir mi?

Son dönemde pek çok kişi korona testi yaptırıyor. Ramazan ayında da korona testi yaptırmak durumunda kalanlar oruçlarının bozulup bozulmayacağını, oruç kazasının gerekip gerekmediğini araştırıyor. Koronavirüs testi için kişilerin burun ya da genizlerinden sürüntü örneği alınıyor. Din büyükleri bu testin ise orucu bozmadığını ifade ediyor.

Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar nelerdir?

Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 259, 267-270).

Keffâret ve adak oruçları ile nâfile oruçların başlanıp bozulması durumunda kazâ edilmeleri gereklidir.

Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 256-259, 263).

İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 277-278).

Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

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