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Oruç

Oruca ne zaman kadar niyet edilir? Oruca niyet etmeyi unuttum ne yapmalıyım?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) “Şüphesiz Allahü teâlâ, Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de size Teravihi sünnet kıldım.” buyurmuştur. Oruç islam’ın beş şartından biridir. Her ibadetin farzı olduğu gibi orucun da farzları vardır. Niyet etmek de orucun farzlarından biridir. Peki oruca ne zaman kadar niyet edilir? Oruca niyet etmeyi unuttum ne yapmalıyım?

2020-04-28 11:54:00 - 2020-04-28 11:54:54
Oruca ne zaman kadar niyet edilir? Oruca niyet etmeyi unuttum ne yapmalıyım?

Orucun farzı üçtür: 

1- Niyet etmek, 

2- Niyeti, ilk ve son vakitleri arasında yapmak,

3- İmsak vaktinden Güneş batıncaya kadar orucu bozan her şeyden sakınmak.

Birgün evvel güneş batmasından, oruç günü dahve vaktine (öğleden bir saat önce) kadar, Ramazan orucuna kalb ile niyet etmek farzdır. Dahve-i kübra vakti: Buna kaba kuşluk da denir. Oruç müddetinin yarısıdır, bu da öğleden bir saat kadar önceki vakittir. Meselâ bir şehirde, imsak 05.00’de, akşam vakti de 17.00’de oluyorsa, oruç müddeti 12 saat eder. Bunun yarısı 6 saattir. İmsak vaktinden 6 saat sonraya kadar, yani saat 11.00’e kadar niyet edilebilir.

İmsaktan önce niyet ederken, “Niyet ettim yarın oruç tutmaya”, imsaktan sonra niyet ederken de, “Niyet ettim bugün oruç tutmaya” denir. Yanılıp yanlış söylense de mahzuru olmaz. Her gün ayrı niyet etmek lâzımdır. Belli gün olan adak orucunun ve nâfile orucun niyet zamanı da böyledir. Kazâ ve keffâret orucuna ve zamanı belli edilmeyen adak oruçlarına, imsaktan sonra niyet edilmez.

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