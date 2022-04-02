1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece 2022 yılının ilk sahuruna kalkıldı. Sağlık sorunları sebebiyle oruç tutamayanlar ise fidyenin nasıl hesaplandığını araştırıyor.

Fidye nedir?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

İmkanı olmayanların fidye ödemesi zorunlu mu?

Senenin hiçbir mevsiminde oruç tutamayacak kadar yaşlı olan (pîr-i fânî) kimselerin, maddî durumları uygunsa Ramazan’ın her bir günü için bir fakire fidye (yani bir fitre) vermeleri gerekir. İyileşme umudu olmayan hasta da bu hükme tâbidir (Bakara, 2/184).

Fidye verecek gücü olmayanlar ise, fidyeden sorumlu olmazlar (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 396). Ancak kasten tutmadıkları oruçların uhrevî sorumluluğunu taşırlar. Bu durumda olanların yapabileceği Cenab-ı Hak’tan bağışlanma dilemektir.

Oruç tutmayanlar para mı verecek? Oruç fidyesi ne kadar oldu?

Sağlık sorunları sebebiyle oruç tutamayan vatandaşlar 2022 yılında ne kadar fidye ödemeleri gerektiğini merak ediyor. Fidye miktarı hesaplanırken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği fitre miktarı göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. 2022 yılı için fitre miktarı 40 TL olarak belirlendi. Belirlenen fitre, bir kişinin günlük gıda giderini ifade ediyor. r. Bir günlük gıda gideri 40TL olduğu için oruç tutamayanlar bunu 30 ile çarpmalılar. Yani 40x30=1200 TL'dir.