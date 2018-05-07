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Oruç tutmanın bir faydası daha keşfedildi

İşte orucun bir faydası daha. Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) biyologların yaptığı deneyde kök hücre ile ilgili yenileme keşfetti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:06
Oruç tutmanın bir faydası daha keşfedildi

ABD'de yürütülen bir araştırma, oruç tutmanın bağırsak kök hücrelerinin yenilenme fonksiyonunu artırdığını ortaya çıkardı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) biyologların fareler üzerinde yaptığı deneyde, 24 saat aç kalan farelerde hücrelerin, glikoz yerine yağ asitlerini parçalamaya başladığı bunun da kök hücrelerin yenilenmesine yardım ettiği saptandı.

Aç kalan farelerin aç kalmayanlara göre kök hücrelerinin iki kat daha fazla yenilenme kapasitesine sahip olduğu görüldü.

Araştırma sonucunda yaşlanmayla ilişkili kök hücre fonksiyonu kaybının 24 saatlik oruç sayesinde tersine çevrilebileceği tespit edildi.

Araştırma ekibinde yer alan Türk bilim adamı Doç. Dr. Ömer Yılmaz, yaptığı açıklamada, orucun genel sağlık üzerinde olumlu etkilerinin bilindiğini belirterek bu araştırmayla oruç tutmanın bağırsaklarda kök hücrelerin yenilenme kapasitesini önemli ölçüde artırdığının görüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. David Sabatini de çalışmanın oruç tutmanın karbonhidratlardan yağa kadar bağırsak kök hücrelerinde metabolik bir geçişi tetiklediğine dair kanıt sağladığını söyleyerek bu hücrelerin yağ asidi oksidasyonuna geçmesiyle fonksiyonlarını önemli ölçüde artırdığını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Cell Stem Cell" dergisinde yayımlandı. 

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:06
  1. orucun faydası
  2. kök hücrelerinin yenilenmesi
  3. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
  4. Doç. Dr. Ömer Yılmaz

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