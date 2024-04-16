Oruç tutan futbolcularına saygısızlığıyla gündem olmuştu! Ümit Özdağ'ın yeni başdanışmanı Ümit Özat
Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın spordan sorumlu başdanışmanı oldu.
Gelişmeyi Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ duyurdu.
Özdağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir." dedi.
Ümit Özat Adana Demirspor'u çalıştırırken, Hatayspor ile oynanan maçın ardından yaptığı oruç açıklamasıyla gündem olmuştu. Özat oruç ibadetini yerine getiren futbolcusu Pote'ye şu saygısız ifadelerle tepki göstermişti:
Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir.
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