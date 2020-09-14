Oruç Reis ile ilgili son dakika açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

İkmal ve bakım işlemleri yapılıyor

Bakanlık, Oruç Reis'in bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometrelik sismik veri toplama işlemi yaptığını, geminin, ikmal ve bakım işlemlerinden sonra sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

3525 km'lik sismik veri topladı

Bakanlık, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 10 Ağustos tarihinde Akdeniz'de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başladığını, geminin bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometrelik sismik veri toplama işlemi yaptığını kaydetti.

"Aylık periyotlar ile ikmal ve bakım için limana dönmesi rutin bir faaliyet"

Bakanlık, Oruç Reis'in çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana döndüğünü bildirerek, aylık periyotlar ile ikmal ve bakım için geminin limana dönmesinin her zaman gerçekleştirdiği rutin bir faaliyet olduğunu vurguladı.

Oruç Reis'in faaliyetleri devam edecek

Bakanlık, Oruç Reis'in ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

Yavuz ve Barbaros Hayreddin Paşa faaliyetlerini sürdürüyor

Bakanlık ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini, Yavuz Sondaj Gemisi'nin halen Selçuklu-1 kuyusunda, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin ise Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.