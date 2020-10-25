Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX

4 Kasım'a kadar sürecek olan yeni NAVTEX (denizcilere duyuru), Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği alan için duyuruldu.

Duyuruya göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de 4 Kasım'a kadar uzatılan çalışmalarına Ataman ve Cengizhan adlı gemiler eşlik etmeye devam edecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak araştırmaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik etütleri yapabilmektedir.

Dünyadaki ender ve tam donanımlı ve çok amaçlı araştırma gemilerinden olan Oruç Reis, 2 ve 3 boyutlu sismik, yerçekimi ve manyetik jeofizik araştırma yapabilmektedir. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonlar gerçekleştirebilir.