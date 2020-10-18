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Gündem Oruç Reis Almanya'yı çileden çıkardı! Türkiye programı iptal edildi
Gündem

Oruç Reis Almanya'yı çileden çıkardı! Türkiye programı iptal edildi

Oruç Reis’in Akdeniz’deki faaliyetleri Alman Bakanı çileden çıkardı. Türkiye’nin büyümesine tahammülü olmayan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Oruç Reis’in çalışmaları nedeniyle Türkiye programını iptal etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:56:00 -
Oruç Reis Almanya'yı çileden çıkardı! Türkiye programı iptal edildi

Redaktionsnetzwerk Deutschland’a (RND) konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu hafta gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye ziyaretini Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki eylemleri nedeniyle iptal ettiğini ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre, Maas, “Türkiye, araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndererek daha önce özenle yaratmış olduğumuz güven atmosferine ciddi şekilde zarar verdi. Bu nedenle Ankara'ya planladığım ziyaretten vazgeçtim” diye konuştu.

Almanya'nın arabuluculuk fonksiyonu

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu.

Maas'ın Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret etmesi bekleniyordu.

Doğu Akdeniz'deki sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından 13 Eylül’de Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı yapılmıştı. Son verilere göre gemi geçen pazartesi yine denize açıldı.

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Yorumlar

gizli ajanda, kendi kafir dayanismasidir iptal sebebi!

bekleriz 18 Ekime kadar, gelmezse ta....
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Neron11

Güven atmosferimi, sizin tek yaptığınız Türkiyeyi tehtit edip durmak, gelişen ne olacaktı, yine aynı teraneleri okuyup ambargo ile tehtit edip gidecektin
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