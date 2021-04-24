  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Oruç nasıl açılır? Oruç açma duası, İftar duası
Oruç

Oruç nasıl açılır? Oruç açma duası, İftar duası

Mübarek Ramazan Ayı'da yeni bir iftar akşamına daha çok az bir süre kaldı. Yurt genelindeki milyonlarca inanan vatandaşımız, iftar duası ile ilgili aramalar yapıyor. Peki oruç nasıl açılır, oruç açma duası nedir? İşte iftar vakti okunacak iftar duaları...

Yeniakit Publisher
2021-04-24 19:51:00 -
Oruç nasıl açılır? Oruç açma duası, İftar duası

İftara yaklaşırken, iftar duası hakkında bilgi almak isteyenler, iftar duası Türkçe - iftar duası ve anlamı araştırmasına geçti. Orucunu açmadan önce dua okumak isteyenler için iftar duası haberimizde.

İftar duası nasıl yapılır?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı
Ekonomi

Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı

Son zamanlarda altındaki kıpırdamalar gündeme bomba gibi düştü. Gram altın 470 liranın üzerinde, ons altın ise 1700-1800 dolar bandında seyr..
Cumhuriyet'in işi nifak: Editöryel hata üzerinden fitne tohumları ektiler!
Gündem

Cumhuriyet'in işi nifak: Editöryel hata üzerinden fitne tohumları ektiler!

Paçavra Cumhuriyet, 23 Nisan'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bakanlık koltuğuna oturan çocuk üzerinden, fitne tohumu ekmeye çalıştı. ..
İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye BAE'yi bölgeden sildi
Gündem

İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye BAE'yi bölgeden sildi

Türkiye'nin Arap dünyasında çok önemli bir rol oynadığını söyleyen İtalyan Analist Daniele Santoro, "Türkiye BAE'yi Libya'dan sildi" dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay