Ortopedik hastalıklarda bütüncül yaklaşım

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, günümüzde bir çok hastalıkta olduğu gibi ortopedik problemlerde de hastaların isteğinin bir an önce iyi olmak olduğunu belirterek, “Bunun da çoğu zaman doktorunun vereceği bir ilaç yada bir öneri ile olmasını bekler. Ancak bu be yazık ki çoğu zaman mümkün değildir” dedi.

İyileşmenin bir çok faktöre bağlı olduğunu dile getiren Dr. Burak Önvural, “Sürekli boyun ağrısından şikayetçi birisinin hayatındaki stresi uzaklaştırmadıkça, çapraz bağ ameliyatı ya da ayak bileği burkulması yaşayan bir sporcuya yeteri kadar kas kuvvetlendirmesi ve denge egzersizi yaptırmadığınızda, dizleri ağrıyan kireçlenmesi olan bir teyzeye kilo verdirmediğinizde bu kişileri tamamen iyileştirme imkanınız ne yazık ki yoktur. İstediğiniz kadar iyi bir ameliyat yapmış olun ya da etkili bir ilaç vermiş olun kişi kendi üzerine düşeni yapmıyorsa tam olarak iyileşemez. İyileşse de hastalığı tekrarlar. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bunun hastalar tarafından iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kas ve iskelet sistemi problemlerinde iyileşmek için iyi beslenme, iyi uyku, spor, egzersiz ve kilo kontrolü çok önemlidir. Hekim gerekli şekilde yol göstermeli, hastalar da düzgün bir şekilde iyileşmek için bu önerileri yerine getirmelidir. Sağlıklı ve güven üzerinden kurulan bir hasta hekim ilişkisi de yine iyileşmenin olmazsa olmazıdır” diye konuştu.