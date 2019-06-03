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Ortopedik hastalıklarda bütüncül yaklaşım

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
Ortopedik hastalıklarda bütüncül yaklaşım

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.Burak Önvural konu hakkında önemli bilgiler verdi.


Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, “Günümüzde bir çok hastalıkta olduğu gibi ortopedik problemlerde de hastaların isteği bir an önce iyi olmaktır. Bunun da çoğu zaman doktorunun vereceği bir ilaç yada bir öneri ile olmasını bekler. Ancak bu be yazık ki çoğu zaman mümkün değildir. İyileşmek bir çok faktöre bağlıdır. Sürekli boyun ağrısından şikayetçi birisinin hayatındaki stresi uzaklaştırmadıkça, çapraz bağ ameliyatı yada ayak bileği burkulması yaşayan bir sporcuya yeteri kadar kas kuvvetlendirmesi ve denge egzersizi yaptırmadığınızda, dizleri ağrıyan kireçlenmesi olan bir teyzeye kilo verdirmediğinizde bu kişileri tamamen iyileştirme imkanınız ne yazık ki yoktur” dedi.


Doktorun iyi bir ameliyat yapsa bile yada etkili bir ilaç vermiş olsa bile kişi kendi üzerine düşeni yapmıyorsa tam olarak iyileşemediğini ifade eden Dr. Önvural, “İyileşse de hastalığı tekrarlar. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bunun hastalar tarafından iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kas ve iskelet sistemi problemlerinde iyileşmek için iyi beslenme, iyi uyku, spor, egzersiz ve kilo kontrolü çok önemlidir. Hekim gerekli şekilde yol göstermeli, hastalar da düzgün bir şekilde iyileşmek için bu önerileri yerine getirmelidir. Sağlıklı ve güven üzerinden kurulan bir hasta hekim ilişkisi de yine iyileşmenin olmazsa olmazıdır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
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