0553 313 94 23

Ortodoks kiliselerinin bölünme süreci devam ediyor

Ukrayna Ortodoks kiliselerinin Moskova Patrikhanesi’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin İstanbul Fener Rum Patrikhanesi tarafından onaylamasından sonra çıkan kriz yeni bir boyuta ulaştı.

10 Eylül 2019 Salı 12:51
Ortodoks kiliselerinin bölünme süreci devam ediyor

Ukrayna Ortodoks kiliselerinin Moskova Patrikhanesi’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin İstanbul Fener Rum Patrikhanesi tarafından onaylamasından sonra çıkan kriz yeni bir boyuta ulaştı.


Ukrayna’da yaşanan iç savaşın ardından Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızlığını ilan ettiğini tüm dünyadaki Ortodokslara duyurmuştu. Ukrayna kiliselerinin bağımsızlık ilanı tüm dünyada geniş yankı bulurken, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi de Ukrayna Kiliselerinin aldığı bu kararı geçtiğimiz yıl tanımış, bunun üzerine Moskova Patrikhanesi ile Fener Rum Patrikhanesi arasında tartışmalar yaşanmaya başlamıştı. Rus Patriği Kirill, Fener Rum Patrikhanesi’nin aldığı kararları şiddetle eleştirmiş, patrikhaneyi her defasında bölücülükle suçlamıştı.


Patrikhaneler arasında yaşanan bu krizler Ortodoksları uluslararası camiada böldü. Sırbistan, Suriye gibi ülkelerdeki Ortodoks kiliseleri, Moskova Patrikhanesi’ne açık destek verdi. Anadolu ve Avrupa’daki bazı patrikhaneler ise İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Ortodoks Kiliseleri’nin bağımsızlığını tanıma yönündeki kararını destekledi.


Yaşanan bu krizi tırmandıran son adım, merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te olan Batı Avrupa’daki Rus Ortodoks kiliselerinin başpiskoposluğunun Moskova Patrikhanesi ile birleşme süreci oldu. 1917 yılındaki Sovyetler Birliği devriminden sonra batıya sürgün edilen Rusları temsil eden Batı Avrupa’daki Rus Ortodoks kiliseleri cumartesi günü düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan oylamada, Moskova Patriği ile birleşme kararı aldı. Genel kurula katılanların yüzde 58’i kiliselerinin Moskova Patriği ile birleşmesini onaylayınca Batı Avrupa’daki Rus Ortodoks kiliseleri Moskova Patrikhanesi’ne bağlanmış oldu. Bu kararın önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van merkezli terör operasyonu
    1. Van merkezli terör operasyonu
    2. Falcao'nu metabolik yaşı bakın kaç..
    3. Sivaslı iş adamından anlamlı bağış
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya..
    5. Kayseri'de "e-Ticaret Eğitimi"..
    6. Süleyman Turan’ın son görüntüleri..
    7. Sanat tarihi ve arkeoloji..
    8. Vanlı kadın yazarlardan terör mağduru..
    9. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    10. Yılmaz: "Biz bir bütünün parçalarıyız"
    11. 1600 rakımlı yaylada elma hasadı..
    12. Muhtarlardan Kaymakam Gülenç’e plaket
    13. Van’ın saklı cenneti sokakta çalışan..
    14. Galatasaray'da şok gelişme! Golcü..
    15. 37 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü
    16. “Trakya’da hayatın enerjisi” fotoğraf..
    17. Tarihi han butik otel olarak hizmet..
    18. 4. Türksat Model Uydu Yarışması başladı
    19. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    20. Tiroit hastalığına dikkat
    21. Balıkesir Şehir Şurası yapıldı
    22. Turan: “Ahmet Türk’ün terörle ilgisi..
    23. Van'da terör operasyonu
    24. Fatih Terim kararını verdi! Nagatomo,..
    25. Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim..
    26. Toyota, Türkiye Rallisi’nde yeniden..
    27. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu:..
    28. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    29. Türbülansa yakalanan uçak acil iniş..
    30. Ryan Babel attı Hollanda farka koştu!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu