Ortaya bir pislik attılar, bakın kimler yedi! Gergerlioğlu'nun sabah namazı yalanına böyle sarıldılar

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı.

"Sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındı" yalanı

HDP'li milletvekilleri ve bazı haber sitelerinin; Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da güneşin saat: 06.44'te doğduğu, gözaltı işleminin saat:06.50'de başladığı bildirildi.

Kaya: "Sabah namazı için abdest alırken rehin alındı"

Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı yalanını paylaşan milletvekili ve gazeteciler şunlar:

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya: "Milletin iradesi ve vekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken elbisesi ve ayakkabısını giymesine müsaade edilmeyerek darbeciler tarafından meclis basılarak rehin alınmıştır."

YOL TV: "HDP Milletvekili Hüda Kaya: Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken elbisesi ve ayakkabısını giymesine müsaade edilmeden alındı."

"Sabah namazı içın abdest aldığı sırada gözaltına almışlar"

Gazeteci Yazgülü Aydoğan: "O kadar dindarlar ki Gergerlioğlu'nu sabah namazı için abdest aldığı sırada gözaltına almışlar, ayağında ayakkabısı, yüzünde maskesi yok! Yaka paça! Ne öfkeymiş, seçilmiş bir milletvekiline?"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: "Sevgili dostum Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'de lavaboda abdest alırken gözaltına alındı. Zulmünüze, zalimliğinize lanet olsun..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Meclis'te adalet nöbetini sürdüren Ömer Faruk Gergerlioğlu lavaboda abdest alırken, kıyafetlerini giymesine dahi izin verilmeden gözaltına alındı."

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş: "HDP'li Ö. Faruk Gergerlioğlu, Nevruz Bayramı sabahı, Meclis'te abdest alırken gözaltına alındı"

PKK'nın gazetesiyle aynı yalanı paylaştılar!

PKK'nın yayın organı olarak bilinen Özgür Gündem gazetesi de HDP'li ve CHP'li vekillerle birlikte aynı yalanı paylaştı.

FETÖ'cüler fırsatı kaçırmadı!

CHP ve HDP'liler ile bir kısım medya tarafından ortaya atılan "Gergerlioğlu sabah namazında gözaltına alındı" yalanına FETÖ'cüler de anında katıldı. FETÖ'cü Emre Uslu, konuyla ilgili paylaşım yapmayı ihmal etmedi.